곽신숙 전 뮤지엄경영연구소 서울상상나라 교육홍보실장

문화체육관광부는 국립중앙박물관 어린이박물관과장에 곽신숙 전 뮤지엄경영연구소 서울상상나라 교육홍보실장을 임용했다고 25일 전했다. 곽신숙 과장은 단국대 예술학 석사·한양대 박물관교육학 박사 학위를 취득했으며 삼성문화재단 삼성어린이박물관·서울교육대학교 교육전문대학원·한국박물관교육학회 등에서 근무했다. 문화예술 인재가 정부 민간인재 영입 지원을 통해 문체부에 영입되기는 이번이 처음이다. 곽 과장은 앞으로 어린이박물관 중장기 계획을 수립하고 전시 콘텐츠 개발과 체험 전시 운영을 총괄한다. 그는 "어린이의 창의력과 감성 함양을 위한 교육을 개발하고, 비대면 전시·가상체험 기반을 마련·확대하겠다"라고 말했다.

