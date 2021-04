홍준표 "文정권, 퇴임 후 물릴까 검찰 토사구팽 해"

[아시아경제 김소영 기자] 홍준표 무소속 의원이 문재인 정권에서 검찰을 '토사구팽' 했다고 말했다.

홍 의원은 25일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "문재인 정권 초기 검찰은 이명박·박근혜 정권 사람들을 사냥하는 데 견마지로를 다했다. 이른바 정치수사를 자행했다"며 이같이 지적했다.

그는 "그 바람에 어떤 사람은 벼락출세하기도 하고, 검찰이 마치 정의의 사도인 양 행세했다"고 설명했다.

이어 "文정권 입장에서는 이런 사냥개 조직을 그대로 두면 자신들이 퇴임 후 또 물릴 수 있다고 보고, 대부분 수사권은 경찰로 이관하고 고급 범죄는 공수처로 넘겨 허깨비 검찰을 만듦으로써 검찰을 토사구팽 했다"고 주장했다.

그러면서 "이제 법무법인에서도 검사 출신 변호사를 찾지 않는다고 한다"며 "빈껍데기가 된 검찰에 변론할 필요가 없어지다 보니 검찰출신 변호사의 효용도 없어지게 된 것"이라고 설명했다.

그는 또 "이 모든 것이 문재인 정권 앞잡이 노릇을 한 일부 정치검사들의 탓"이라고 덧붙였다.

홍 의원은 "그 피해는 고스란히 남아있는 검사들이 보고 있다"며 "사법체계 붕괴를 오게 한 그들은 지금 이걸 알고 있을까"라고 반문했다.

