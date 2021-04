최종건 차관 "중남미 태평양 연안 국가, 日오염수 우려"

[아시아경제 유인호 기자] 중남미 3개국을 방문한 최종건 외교부 1차관은 24일(현지시간) “중남미 태평양 연안 국가들이 최근 일본 정부의 후쿠시마 원전 오염수 방류 결정에 함께 우려하고 있다”고 밝혔다.

최 차관은 이날 마지막 순방지인 멕시코 멕시코시티에서 한 언론과의 인터뷰에서 “방문 기간 중남미 각국 정부에 '바다는 하나고 태평양은 지구의 가장 큰 우물이며 우리는 우물을 공유하는 공동체'라는 점을 강조했다”고 말했다.

콜롬비아, 코스타리카, 멕시코로 이어진 이번 최 차관의 순방은 외교 다변화 관점에서 전략적으로 중요한 지역인 중남미와 코로나19 이후 실질 협력 확대를 모색하기 위한 것이었다.

최 차관은 중미 8개국 대부분이 태평양을 공유하는 국가라는 점에서 최 차관은 이 문제를 적극적으로 거론했다.

6박 9일간 총 8회의 양자회담에서 오염수에 대한 우려를 표시하며 상대국의 공감을 끌어냈다.

한·중미통합체제(SICA) 외교차관회의에선 오염수 방류 결정에 대한 우려와 국제사회 공동대응 필요성, 공조 강화 방침을 공동성명에 넣는 성과를 냈다.

최 차관은 “6년 만에 재개된 한·SICA 회의는 중미 국가들이 태평양 연안국이라는 정체성을 새삼 자각하는 계기가 됐다”며 “(오염수 방류가) 남 일이라고 생각했던 국가들도 자국 어업 등에 미칠 영향을 크게 걱정하게 됐다”고 전했다.

그러면서 “일본보다 빠르게 움직여 중남미에서 일종의 방어선을 친 셈”이라고 덧붙였다.

최 차관은 “지난해 우리나라가 중남미에서 79억달러 규모의 인프라 사업을 수주했는데 이는 최근 몇 년 새 1000% 급증한 것”이라며 인프라 분야와 더불어 친환경·디지털 분야에서도 한국과 중남미의 협력 여지가 크다고 전했다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr