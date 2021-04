"기업 ESG 평가등급, 기관따라 최대 5등급 차 보여…항목·기준 등 영향"

[아시아경제 정현진 기자] 국내외 주요 ESG(환경, 사회, 지배구조) 평가기관 간 평가등급 격차가 총 7단계 중 최대 5단계까지 벌어지는 것으로 조사됐다. 기관마다 평가항목, 기준 등이 달라 동일한 기업에 대해서도 각 기관의 평가가 크게 엇갈린 것이다.

전국경제인연합회는 26일 '국내외 ESG 평가 동향과 시사점' 보고서를 통해 이같이 밝혔다. 전경련은 매출액 100대 기업을 대상으로 모건스탠리캐피털 인터내셔널(MSCI), 레피니티브, 한국기업지배구조원(KCGS) 등 세 곳의 ESG 등급을 확인했다.

그 결과 세 개 기관 모두 등급을 제공하는 55개 기업의 평균 등급격차는 1.4단계였으며, 3단계 이상 차이가 나는 기업은 22개로 전체의 40%를 차지했다. 대표적으로 현대제철의 경우 MSCI(CCC등급)와 레피니티브(AA등급)의 등급 격차가 5단계나 났으며 MSCI와 한국기업지배구조원(BBB등급) 간 격차는 3단계, 레피니티브와 한국기업지배구조원 간 격차는 2단계 났다.

글로벌기업에 대한 평가결과도 차이 컸다. 세계 1위 자산운용사 블랙록의 ESG 상장지수펀드(ETF)를 구성하는 217개 기업의 ESG 평가등급을 조사한 결과 MSCI와 레피니티브의 평균 등급차는 1.0단계였다. 3단계 이상 차를 보이는 기업은 17개, 2단계 차는 28사였다.

전경련은 기관마다 평가 결과가 이처럼 큰 차이를 두는 이유를 놓고 평가항목과 기준 등이 다르기 때문이라고 설명했다. 환경(E)평가만 해도 MSCI의 평가 카테고리는 '기후변화, 천연자원, 오염·폐기물, 환경적 기회'인 데 반해 한국기업지배구조원은 '환경전략, 환경조직, 환경경영, 환경성과, 이해관계자 대응'으로 구성됐다. 레피니티브는 '자원사용, 배출, 제품혁신'이었다.

전경련은 또 "가점과 감점 방식을 적용하는 틀은 유사하지만 세부적인 점수 산정, 가중치 부여 등에서 차이가 발생한다"고 설명했다. 이어 전문가 견해를 인용해 "해외 ESG 평가기관의 경우 코리아 디스카운트가 있다는 합리적 의심이 든다"면서 "한국 기업에 대한 피드백이나 커뮤니케이션 없이 공개되는 데이터 등에만 의존해 등급이 산정된다는 문제도 있다"고 언급했다.

전경련은 이러한 점을 감안해 각 평가기관이 각 기업이 왜 ESG를 추구하는지, 투자 유치인지, 연기금 대응인지 등 구체적인 방향을 정해 벤치마크지표를 정해야한다고 강조했다. 그러면서 기업들이 ESG를 막연한 CSR(기업의 사회적 책임)·CSV(기업의 공유가치 창출)활동과 혼동해서는 안되며 구체적으로 지속가능성장을 달성하기 위한 경영전략으로 접근해야 한다고 조언했다.

전경련은 또 코리아 디스카운트 의혹 등을 해소하기 위해 "전경련같은 제3의 기관이 IR차원에서 기업의 ESG 활동을 보다 적극적으로 글로벌 평가기관 등에 제공할 필요가 있다"고 덧붙였다.

