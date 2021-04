김어준의 '뉴스공장' 옹호한 秋…"장애인 비하" "또 나선다" 野 거센 비판

[아시아경제 황수미 기자] 추미애 전 법무부 장관이 '외눈' 단어를 사용해 TBS교통방송 라디오프로그램 '김어준의 뉴스공장' 진행자인 김어준씨를 옹호하는 발언을 하자 장혜영 정의당 의원이 "이는 장애인 비하 발언"이라며 즉각적인 수정과 사과를 요구했다. 이어 서울 송파병 당협위원장 김근식 경남대학교 교수도 추 전 장관의 발언에 '내년 정권 교체 1등 공신'이라고 지칭하면서 "잠잠히 계시는 게 도움이 될텐데 또 나서시네요"라고 직격했다.

앞서 추 전 장관은 지난 24일 페이스북을 통해 최근 공정성 논란으로 도마 위에 오른 '김어준의 뉴스공장'을 옹호한 바 있다.

그는 "뉴스공장이 정치적으로 편향된 것이 아니라 언론들이 '언론상업주의'에 너무 빠져있는 것이 문제"라며 "거의 모든 언론이 재벌, 자본, 검찰, 정치권력 등 기득권 세력과 한편이 된 상황인 가운데 팩트에 기반한 방송, 시민의 알권리를 존중하는 방송, 진실을 말하는 방송이 하나라도 있어야 한다"고 말했다.

또한 그것이 바로 교통방송(TBS) '김어준의 뉴스공장'이라면서 "외눈으로 보도하는 언론과 달리 양눈으로 보도하는 뉴스공장을 타박하는 것은 잘못"이라고 주장했다.

이에 장 의원은 "추 전 장관의 말은 명백한 장애 비하 발언"이라며 비판했다.

장 의원은 이날 자신의 페이스북에서 추 전 장관을 향해 "해당 장애 비하 표현에 대한 즉각적인 수정과 진정성 있는 사과를 요구한다"고 촉구했다.

그는 "여야를 막론한 정치권 인사들의 장애혐오 발언은 아무리 지적을 당해도 좀처럼 고쳐지지 않은 채 끊임없이 반복되고 있다"고 지적했다. 또한 "장애를 비하하는 표현을 쓰지 않아도 얼마든지 자신의 정치적 견해를 표현할 수 있다"며 "차별금지법의 필요성을 여러 번 공개적으로 역설해오신 만큼, 본인의 차별적 언행에 대한 지적을 수용하고 개선하는 모범적인 모습을 보여주길 바란다"고 당부했다.

김근식 교수도 이날 자신의 페이스북에 추 전 장관의 '김어준 옹호 발언'을 지적하는 글을 남겼다.

김 교수는 "조국 사수에 이어 김어준 수호천사까지 나서 주시면 결과적으로 내년 정권 교체 1등 공신이라 우리로선 나쁠 게 없습니다만, 그래도 말씀은 똑바로 해야지요"라며 말을 이어나갔다.

그는 "'뉴스공장'은 팩트에 충실한 게 아니라 근거 없는 네거티브만 발신하는 팩트 체크 없는 무개념 방송"이라며 강하게 비판했다. 그러면서 "진실을 말하는게 아니라 대깨문과 조국 사수대가 믿고 싶어하는 '대안적 사실(alternative facts)'을 양산해내는 방송"이라고도 했다.

또한 "이용수 할머니 기자회견에 공작의 냄새가 난다는 김어준, 사실이든 아니든 오세훈 페라가모를 일단 터뜨리고 보자는 김어준, 서류 위조 안했다고 조국 딸을 버젓이 출연시키는 김어준"이라며 비판을 이어나갔다.

한편, 정치권에서 장애·장애인 비하 발언의 사례가 흔히 발견되고 있다. 주로 상대방을 비난하고, 비하할 때 장애나 장애인에 빗대 말한다. 대표적으로 '선천적 장애인', '절름발이', 외눈박이', '꿀 먹은 벙어리' 등이 있다. 이는 장애가 비난 대상이라는 왜곡된 인식에서 비롯된 잘못된 표현이다.

이런 발언이 있을 때마다 정치권을 향한 여론의 거센 비판이 이어지고, 장애인 단체는 인권위에 진정을 내고, 인권위는 재발 방지책을 마련하라고 권고한다. 하지만 이는 권고에 그칠 뿐 정치인들의 장애인 비하 발언은 계속해서 이어지고 있다. 이에 장애우권익문제연구소 등 장애인 단체들은 20일 장애인을 비하하는 발언을 한 국회의원들을 대상으로 차별구제 청구 공익소송을 제기한다고 밝히기도 했다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr