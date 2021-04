고민정, 청가 내고 본회의 불참한 이유…"코로나19 음성 판정, 자가격리 중"

[아시아경제 권서영 기자] 4·7 보궐선거 참패 후 공개 행보를 최소화한 더불어민주당 고민정 의원이 코로나19 확진자와의 접촉으로 인해 자가격리 중인 것으로 알려졌다.

앞서 고 의원은 지난 19일에서 21일에 열린 본회의 대정부질의에 '청가'를 내고 불참했다. 국회법에서는 의원이 사고 등으로 인해 국회에 출석하지 못할 경우 청가서(請暇書)나 결석신고서를 국회의장에게 제출하도록 규정하고 있다.

이후 고 의원 측은 본회의 불참을 다룬 언론 보도와 관련해 "청가 사유는 자가격리"라는 입장문을 냈다. "코로나 검사 결과 음성 판정을 받았으나 방역지침을 지키기 위하여 29일 정오까지 자가격리에 들어갔다"는 해명이다. 이후 특별한 사정이 없으면 그날 본회의에 참석할 것이라고도 덧붙였다.

한편 고 의원은 4·7 보궐선거 당시 박영선 더불어민주당 서울시장 후보 캠프의 대변인이었으나 이후 이른바 '피해호소인 3인방' 논란으로 인해 물러났다. 이후 사회관계망서비스(SNS) 활동을 사실상 중단하는 등 공개 활동을 최소화한 상태다.

