KOTRA, '월마트 자회사' 中샘스클럽 소비재 입점 상담회 개최

[아시아경제 정현진 기자] KOTRA가 이달 26일부터 30일까지 중국 샘스클럽에 국내 프리미엄 소비재 입점을 추진하는 온라인 상담회를 개최한다고 25일 밝혔다.

글로벌 유통업체 월마트의 자회사인 샘스클럽은 코스트코와 함께 세계 2대 회원제 창고형 할인점으로 1996년 중국 광둥성 선전에 최초로 진출해 베이징, 상하이, 청두 등 중국 주요 도시를 중심으로 32개 매장을 운영하고 있다. KOTRA는 "샘스클럽이 구매본부를 선전에 두고 있어 우리 기업이 선전 시장 공략에 성공한다면 중국 전역 매장에 입점할 가능성도 크다"고 설명했다.

KOTRA는 지난해 10월부터 4개월간 매장 실사와 실무자 협의를 통해 샘스클럽의 한국 소비재 구매 의향과 수요품목을 조사, 샘스클럽의 주요 관심 분야가 △식품 △생활용품 △화장품 △유아용품 △완구 △반려동물 관련 제품 등이라는 것을 파악했다고 밝혔다. 이를 바탕으로 KOTRA는 지난달 유망 소비재 기업들을 모집하고 샘스클럽과의 검토를 거쳐 총 45개사를 선정했고, 샘스클럽 구매부서 분야별 담당자들이 이번 행사에 참가해 우리 기업들과 온라인 상담을 진행한다.

이번 상담회에는 사회적 공헌도가 높은 비즈니스 모델을 가진 사회적기업 5개사도 참가해 샘스클럽 입점 가능성을 상담해본다. 이 기업들은 친환경 원료를 사용한 제품을 만들어 환경 보호에 앞장서고 있으며 사회적 취약계층에게 일자리를 제공하는 등 사회문제 해결에 기여하고 있는 곳이라고 KOTRA는 설명했다. KOTRA는 "이번 상담회를 통해 사업영역을 기존 내수에서 해외시장으로 넓히고 창출된 경제적 이익을 다시 사회에 환원하는 선순환 체계를 구축한다는 계획"이라고 덧붙였다.

샘스클럽 구매 담당자는 "중국 소비자의 한국 소비재에 대한 높은 선호도는 회사 내에서도 충분히 알고 있다"면서 "한국 소비재의 수입과 유통단계를 축소해 더욱 저렴하게 중국 소비자에게 판매하길 희망한다"고 말했다. 홍창표 KOTRA 중국지역본부장은 "우리 소비재 입점을 선전에서 시작해 중국 전역으로 확대해 나가겠다. 샘스클럽과 장기적인 협업 관계를 구축해 선전을 국내 프리미엄 소비재의 수출 전진기지로 활용하겠다"고 말했다.

