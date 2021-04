"이유 없이 뒤에서 공격"…뉴욕서 아시아계 남성, 발로 수차례 머리 가격 당해 중태

[아시아경제 권재희 기자] 미국 뉴욕에서 아시아계 남성이 수차례 머리를 걷어차여 중태에 빠지는 사고가 23일 밤(현지시간) 발생했다. 뉴욕 경찰은 이를 증오범죄로 보고 증오범죄팀을 이번 사건 수사에 투입해 수사를 진행 중이다.

경찰이 트위터에 공개한 13초짜리 영상을 보면 한 남성이 길바닥에 쓰러진 상태에서 누군가로부터 머리 부위를 발로 여러 차례 걷어차이는 장면이 담겨 있다.

피해자는 61세의 아시아계 남성이다.

경찰은 이 피해자가 23일 오후 8시 20분께 뒤쪽에서 공격을 받아 바닥에 넘어졌고 이후 머리를 수차례 걷어차였다면서 현재 위중한 상태라고 말했다.

한 버스 운전기사가 의식이 없는 상태로 쓰러져 있던 이 남성을 발견해 경찰에 신고했고, 이후 병원으로 옮겨진 것으로 알려졌다.

이 피해자는 아무런 이유 없이 뒤에서 공격을 받았다고 진술했다.

경찰은 증오범죄팀을 이번 사건 수사에 투입했지만, 아직 용의자를 체포하진 못했다. 구체적인 범행 동기는 알려지지 않았다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr