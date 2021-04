초여름 날씨에 무거운 곰 인형 옷 입고 600km 넘는 대장정…응원 쏟아지는 이유

[아시아경제 권서영 기자] 미국에서 초여름의 날씨에도 커다란 곰 인형 옷을 입고 600km가 넘는 대장정에 오른 남성이 나타나 화제다.

24일 외신에 따르면 미국 캘리포니아주의 주민 제시 라리오스(33)는 지난 12일 로스앤젤레스를 출발해 샌프란시스코까지 걸어가는 여정에 올랐다. 총 여행 거리는 640km에 달한다. 이는 서울에서 부산까지의 거리보다도 200km 이상 먼 거리다.

라리오스의 도보 여행은 무거운 곰 인형 옷을 입고 진행한다는 점이 특징이다. 그는 사람 몸통만한 인형 머리에 얼굴의 붉은색 점이 돋보이는 인형 캐릭터를 직접 디자인하고 '베어선'이란 이름을 붙였다. 그는 식사를 하거나 씻을 때를 제외하고는 인형 복장을 벗지 않는다.

라리오스는 단지 재미있을 것 같다는 이유로 이 여행을 충동적으로 시작한 것으로 알려졌다. 그러나 그는 자신의 도전이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 유명세를 타기 시작하면서 긍정적인 방향에 기여하고자 자선 기금을 모으고 있다고도 밝혔다. 그를 후원하고 싶다는 의견이 늘자 온라인 모금 사이트 '고펀드미'를 개설해 모금을 받기 시작한 것이다.

이제 종단 여행의 절반 정도를 소화한 라리오스는 자신이 여행길에서 만난 사람들과의 추억을 모두 SNS에 공유하고 있다. 그의 SNS 계정은 현재 팔로워가 2만8천명에 달하며, 모금액 역시 7천100달러(약 795만원)을 기록했다. 라리오스는 여행이 끝난 이후 온라인 투표로 기부처를 정해 이 금액을 모두 기부할 계획이라고 밝혔다.

권서영 인턴기자 kwon1926@asiae.co.kr