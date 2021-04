日 혼다 "2040년 이후 전기차·연료전지차만 판매"

[아시아경제 김혜민 기자] 일본 자동차업체 혼다가 2040년 이후 '탈(脫) 휘발유' 차만 생산하겠다는 계획을 밝혔다.

24일 아사히신문에 따르면 혼다는 온실가스 감축을 위한 장기 경영전략으로 이 같은 목표를 제시했다.

혼다는 2040년을 기준으로 세계 시장에 전기차(EV)와 연료전지차(FCV)만 내놓겠다고 발표했다. 순수 휘발유 차량은 물론이고 하이브리드(HV)도 팔지 않겠다는 것이다.

일본 주요 자동차업체 중 '탈 휘발유'로의 전면 이행 계획을 밝힌 것은 혼다가 처음인 것으로 전해진다.

혼다는 이를 위해 2024년 일본에서 경차 EV를 시판하는 것을 시작으로 2030년까지 EV와 FCV 비중을 20%로 높이고 나머지 80% 역시 HV로 채우겠다는 계획이다.

미국, 유럽, 중국 등 주요 시장에서는 EV와 FCV 판매 비율을 2030년 40%, 2035년 80%로 높이기로 했다. 혼다의 지난해 세계시장 판매는 445만대로, EV와 FCV 비중은 1%를 넘지 않았다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr