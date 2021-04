프랑스 경찰서에서 흉기로 직원 살해…테러 가능성

[아시아경제 김혜민 기자] 프랑스 수도권의 한 경찰서 행정 직원이 흉기에 찔려 사망하는 사건이 발생했다. 대테러검찰(PNAT)은 이슬람 극단주의 테러일 가능성에 무게를 싣고 수사 중이다.

현지 언론에 따르면 23일(현지시간) 오후 2시20분경 파리 근교 이블린 주 랑부예 경찰서에서 튀니지 출신 남성(37)은 접수처 담당 여성 직원(49)을 흉기로 공격해 숨지게 했다. 해당 남성은 이후 경찰이 쏜 총탄에 맞아 숨졌다.

그는 경찰서 근처에서 대기하고 있다가 피해자가 경찰서 안으로 들어가는 것을 보고 범행을 저지른 것으로 알려졌다. 숨진 직원은 경찰이 아니었기 때문에 무기를 소지하지 않았다고 프랑스 텔레비지옹이 보도했다.

AFP 통신은 경찰 소식통을 인용해 가해자가 흉기를 휘두르며 아랍어로 '신은 위대하다(알라후 아크바르)'라고 외쳤다고 보도했다.

2009년 프랑스에 들어온 것으로 파악된 그는 2019년 임시 거주 증명서를 발급받았으며, 배달원으로 일해왔다. 전과 기록이 없고 정보당국이 관리하는 테러 위험 인물도 아니었던 것으로 확인됐다.

경찰은 가해자 자택을 압수수색하고 그와 가깝게 지낸 3명을 체포해 조사하고 있다.

에마뉘엘 마크롱 대통령은 사건 이후 트위터를 통해 "이슬람 극단주의 테러와의 싸움을 포기하지 않겠다"고 밝혀 테러 가능성을 시사했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr