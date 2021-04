'재난안전기술' 사업화 컨설팅 대상기업 20곳 신규 모집

인력개발·마케팅, 공공조달, 인증 획득, 제품 디자인·개발, 해외수출 등 6개 분야

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 26일부터 5월 25일까지 우수한 재난안전기술의 사업화를 위해 상담(컨설팅)이 필요한 재난안전기업을 모집한다고 25일 밝혔다.

지난해에 이어 올해 두번째로 실시하는 ’재난안전기술 사업화 상담 지원사업‘은 우수 재난안전기술을 제품화하고 판매하는 과정에서 중소기업들이 겪는 고충을 덜어주기 위해 기업별 1대 1 맞춤형 상담을 지원하는 사업이다.

지난해 24개 기업에 상담을 실시해 정부 지원사업 선정, 대기업 판로개척, NET·우수조달제품 인증획득 등의 성과를 거뒀고 참여기업의 만족도 또한 95% 이상으로 높게 나타났다.

올해는 전년도 참여기업 중 4개 기업에 대해 해외시장 진출 등 심화 상담을 실시하고 20개 신규기업을 모집해 기업에 필요한 맞춤형 상담을 지원할 계획이다.

상담 분야는 ?인력개발·마케팅, ?공공조달, ?인증 획득, ?제품 디자인·개발, ?해외수출 등 6개 분야로 기업별 밀착 상담을 통해 각 기업에 가장 필요한 분야를 선정해 지원할 계획이다.

자세한 사항은 행정안전부(www.mois.go.kr) 및 한국능률협회(www.kma.or.kr) 누리집의 '2021년도 재난안전기업 사업화 역량 강화 상담 지원대상기업 공모' 내용을 통해 확인할 수 있다.

윤종진 안전정책실장은 “재난안전기업 상담(컨설팅) 지원사업을 통해 영세한 재난안전기업이 시장진입 단계에서 겪는 애로사항을 해결해 기업 경쟁력 강화에 도움이 되길 바란다”며 “우수한 재난안전기술을 보유하고 있는 중소기업들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

