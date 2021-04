전남경찰 ‘부동산 투기 의혹’ 신안군청·의회 압수수색

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남경찰이 23일 부동산 투기 의혹과 관련해 전남 신안군청과 군의회을 압수수색했다.

전남지방경찰청 반부패수사 4팀은 이날 오전 9시부터 신안군청 도시개발사업소와 군의회, A의원의 주거지 등을 압수수색을 벌이고 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다.

앞서 경찰은 신안군 압해도 일대 도시개발계획을 일부 군의원과 직원들이 사전에 파악하고 해당 부지를 구매했다는 제보를 접수하고 수사를 벌여왔다.

신안군의회 A의원은 지난 2019년 개발 계획을 미리 알고 주변 땅을 사들인 혐의를 받고 있다.

A의원은 “개발 계획이 세워지기 전부터 땅 매입 계획이 있었다”며 투기 의혹을 부인하고 있는 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “부동산 투기 등에 대해 총체적으로 수사하고 있다”면서 “사전에 개발계획 정보를 빼냈는지 압수수색 자료를 분석해 증거를 확보하는 차원이라며 엄중하고 철저하게 수사하겠다”고 밝혔다.

한편 신안군은 지난 2019년 압해읍을 도시형태로 재편하기로 하고, 신장리, 학교, 송공, 복룡리 등 4개 권역을 대상으로 도시계획변경 용역에 착수했다.

신안군은 오는 6월 전남도에 압해읍 군관리계획 변경안이 최종 확정되면 해당부지는 용도지역이 상업지역으로 변경돼 큰 폭의 가격 상승이 예상되는 상황이라 투기 의혹이 일고 있다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr