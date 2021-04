[아시아경제 공병선 기자] 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 37,550 전일대비 350 등락률 +0.94% 거래량 1,964,128 전일가 37,200 2021.04.23 11:01 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여외국인, 2주 연속 '팔자'…엔씨소프트 사고 삼성전자 팔고 [실전재테크]금리 상승 수혜 기대감 은행·보험 경기방어주가 뜬다 close 는 올해 1분기 당기순이익이 전년 동기 대비 28.27% 증가한 1조2179억원을 기록했다고 23일 공시했다.

같은 기간 매출액은 전년 동기 대비 24.14% 감소한 14조3543억원을 기록했다.

