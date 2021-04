[아시아경제 김형민 기자] 차기 검찰총장 후보자 인선을 위한 법무부 검찰총장후보추천위원회(추천위) 회의가 오는 29일 열린다.

22일 법무부에 따르면 추천위는 29일 오전 10시 첫 회의를 열고 천거 받은 후보들을 압축한다. 위원회는 당연직 위원 5명·비당연직 위원 4명 등 모두 9명으로 꾸려졌으며 위원장은 박상기 전 법무부 장관이 맡고 있다.

