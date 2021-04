국회 과방위서 '김어준 출연료' 공방…"감사원에 'TBS 감사' 요구하자"

[아시아경제 조슬기나 기자] 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서는 TBS(교통방송) 프로그램 진행자 김어준씨의 출연료 논란을 놓고 여야간 공방이 오갔다. 야당을 중심으로 과방위 차원의 감사 요구가 필요하다는 주장도 나왔다.

박대출 국민의힘 의원은 22일 오후 전체회의에서 "서울시 예산 400억원이 들어가는 공영방송에서 김씨가 계약서를 쓰지 않고 출연료를 받는다면 문제"라며 "TBS 예산이 적정하게 쓰였는지 과방위 차원에서 감사원에 감사요구를 해야 한다"고 밝혔다. 그는 "(김씨가 진행하는) '뉴스공장'은 도를 넘은 정파 방송이라는 문제도 있다"고 주장했다.

이에 우상호 더불어민주당 의원은 "야당이 김씨의 편향성을 공격해 온 것은 선거 전략 상 그럴 수 있지만, 특정 진행자를 찍어내기 위한 방법으로 국회를 활용하는 것은 부적절하다"고 김씨를 옹호했다. 그는 "그런 식으로 한다면 우리도 각종 종편방송에서 불리한 발언을 하는 진행자나 출연자에 대해 공격할 것이고 그러면 상임위는 방송의 대리전으로 진행될 수 있다"며 "특정인을 겨냥해 계속 공격하는 것은 별로 좋아 보이지 않는다"고 지적했다.

그러자 정희용 국민의힘 의원은 "찍어내기가 아니다"라며 "김씨의 경우 SBS와는 계약서를 썼다고 하지 않느냐. 편향성이 아니라 계약의 관행이나 공정성 문제에 국민들도 관심이 있으니 상임위에서 의견을 모았으면 좋겠다는 것"이라고 맞받아쳤다.

민주당 간사인 조승래 의원은 “세금이 들어가는 것은 분명히 들여다봐야겠지만 국회가 해야 할 일인지 서울시의회가 해야 할 일인지 판단이 다를 수 있다”며 “박 의원의 제안에 대해 간사 간 협의를 하겠다”고 중재했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr