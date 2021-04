KB금융 1분기 순익 1조2701억…"분기 최대 실적"(상보)

순이자이익 전년동기 대비 12.5% 증가

순수수료이익도 9672억원으로 44.3% 증가

[아시아경제 박선미 기자] KB금융그룹이 핵심경쟁력 강화 노력과 인수·합병(M&A)를 통한 사업 다각화의 결실로 올해 1분기 창사 이래 최대 분기실적 성과를 냈다.

22일 KB금융은 1분기 지배기업 소유주지분 당기순이익이 1조2701억원을 기록했다고 밝혔다. 전년동기(7295억원) 대비 74.1% 증가한 것으로 사상 최대 분기실적을 시현했다.

순이자이익과 순수수료이익 중심으로 그룹의 핵심이익이 견조하게 증가한 가운데 지난해 1분기 금융시장의 급격한 변동성 확대로 부진했던 기타영업손익이 큰 폭으로 개선된 영향이 컸다. 순이자이익은 전년동기 대비 12.5% 증가한 2조6423억원을 기록했고, 순수수료이익은 9672억원으로 44.3% 증가했다. 그룹 순이익에서 비은행 부문이 차지하는 비중도 48.6% 수준으로 높아졌다.

1분기 그룹 자기자본이익률(ROE)는 핵심이익 증대, 그룹차원의 수익기반 다변화, 리스크 관리 노력의 결실로 12.50% 기록했다. 그룹의 총자산은 620조9000억원, 관리자산(AUM) 포함 시 974조8000억원이다.

그룹 연결기준 총자산은 전년말 610조7000억원 대비 1.7% 증가했다. 주요 계열사 총자산은 KB국민은행이 447조8000억원(관리자산 포함 시 505조7000억원), KB증권 56조8000억원(관리자산 포함 시 226조9000억원), KB손해보험 39조3000억원, KB국민카드 25조1000억원, 푸르덴셜생명 25조원이다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr