[아시아경제 이민지 기자] 레드캡투어 레드캡투어 038390 | 코스닥 증권정보 현재가 22,050 전일대비 400 등락률 +1.85% 거래량 62,886 전일가 21,650 2021.04.22 15:12 장중(20분지연) 관련기사 레드캡투어, 첫 번째 스타트업 상생 프로젝트 ‘레드캡 영상 챌린지’ 개최레드캡투어, 주당 600원 현금배당 결정레드캡투어, 지난해 매출액 2295억·영업이익 201억 close 는 1분기 영업이익 77억원을 기록해 전년동기대비 8.8% 성장했다고 22일 공시했다. 매출액은 6.2% 성장한 635억원을 기록했고 순이익은 48억원으로 9.8% 증가했다. .

