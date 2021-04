[아시아경제 이민지 기자] 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 20,400 전일대비 50 등락률 +0.25% 거래량 2,036,780 전일가 20,350 2021.04.22 15:11 장중(20분지연) 관련기사 현대차 "현대로템 지분 매각 등 추진 중 아니다"(상보)"현대차, 3년 연속 적자 현대로템 철도 사업 매각 검토"딱! 말씀드립니다! 현대-기아 공급사 선정! 최대 수혜 株 주가 훨훨!! close 은 1분기 영업이익으로 258억원을 기록해 전년동기대비 121% 늘었다고 22일 공시했다. 매출액은 2.5% 줄어든 6533억원을 기록했고 당기순이익은 52억원으로 흑자전환했다

