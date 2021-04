[2보]현대차, 1분기 매출액 27조3909억원…전년比 8.2%↑

[아시아경제 이기민 기자] 현대자동차가 올해 1분기 매출액 27조3909억원을 기록했다고 22일 공시했다. 지난해 같은 기간 대비 8.2% 증가한 수치다.

현대차의 올해 1분기 영업이익은 전년 동기 대비 91.8% 늘어난 1조6566억원으로 집계됐다. 순이익은 1조5222억원으로 지난해 1분기 대비 175.4% 증가했다.

