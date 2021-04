22일 전국금속노동조합이 서울 종로구 청와대 인근 청운효자동주민센터 앞에서 불법파견, 비정규직차별, 노조파괴 몰아내는 전국순회투쟁 마무리 기자회견을 하고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.