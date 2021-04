22일 서울 양천구 자연드림 목동파리공원점에서 소비자기후행동 소속 관계자들이 지구의 날을 맞아 '코드그린' 기념행사를 개최하고 친환경 식재료를 구매하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.