구자열 LS그룹 회장, 주한 아세안 대사 초청…사업 협력 논의

[아시아경제 우수연 기자]구자열 LS그룹 회장이 22일 주한 아세안 대사들을 초청해 아세안 사업 확대를 위한 국가 차원의 상호 협력을 논의했다.

이날 구 회장은 아세안 국가 주한 대사 10명으로 구성된 '아세안 커미티 인 서울'을 LS용산타워로 초청해 LS그룹의 사업 현황을 설명하고 포스트 코로나 시대 신사업에 대해 이야기를 나눴다.

이날 행사에는 LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 67,600 전일대비 900 등락률 +1.35% 거래량 55,612 전일가 66,700 2021.04.22 10:36 장중(20분지연) 관련기사 LS전선, 동해시 학대 피해아동 등에 1억원 지원대표기업 총수 바뀐다…공정위, 30일 대기업집단 동일인 지정무협, 6개 산유국과 모빌리티 등 유망분야 협력 논의 close 측에서 구 회장을 비롯해 구자균 LS일렉트릭 회장, 구자은 LS엠트론 회장,이광우 LS㈜ 부회장, LS일렉트릭 최순홍 상근고문 등이 참석했고, 아세안에서는 롬마니 카나누락 주한 태국 대사, 에릭 테오 주한 싱가포르 대사, 응웬 부 뚱 주한 베트남 대사 등 10명의 회원국 주한 대사들이 참석했다.

구 회장은 환영사를 통해 "아세안은 LS를 포함한 한국 기업에 매우 중요한 시장이며, 아세안의 무궁무진한 성장 가능성으로 인해 그 중요성은 더욱 커질 것"이라며 "LS가 대한민국의 산업화 초기 인프라 발전에 기여해왔듯 아세안 국가의 경제 발전에도 기여하길 바란다"고 말했다.

LS그룹은 LS전선, LS일렉트릭, LS니꼬동제련, LS엠트론, E1 등을 중심으로 아세안에 12개의 생산 및 판매 법인을 운영하고 있으며, 송·배전용 전력 케이블, 전력기기, 전기동(銅), 트랙터, 휴대폰용 커넥터 등 연간 약 3조5000억원 규모로 아세안 국가와 교역하고 있다. 이는 LS 해외 매출의 약 20%에 해당된다.

LS는 1996년 베트남 진출을 시작으로 말레이시아, 인도네시아, 미얀마 등에 전력 케이블 공장을 준공하는 등 약 1억5000만달러(약 1700억원)를 투자해왔으며, 향후 아세안 내 기존 공장 확장 투자 및 신규 공장 설립 등에 약 1억달러(약 1100억원)의 추가 투자 계획도 있다.

지난해부터 LS는 베트남 프로축구 1부 리그를 공식 후원하고 있으며, 2007년부터 글로벌 사회공헌 활동으로 베트남, 인도, 방글라데시, 캄보디아 등지에 LS임직원과 대학생으로 구성된 LS 대학생 해외봉사단을 선발·파견하고, 베트남 5개 도시에 총 16개의 초등학교 교실을 준공하는 등 베트남 교육 인프라 개선에도 힘을 보탰다.

구 회장 역시 개인적으로 2010년부터 2014년까지 주한 베트남 명예영사직을 맡아 한국·베트남 양국간 민간외교관 역할을 한 바 있으며, 올해 2월부터는 한국무역협회 회장을 맡아 국내 기업들의 해외 진출을 돕고 있다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr