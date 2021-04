[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 1층 선글라스 매장에서 자외선 차단 선글라스를 선보이고 있다. 올해는 마스크 착용과 함께 눈도 보호해야 하기 때문에 답답해 보이지 않는 컬러에 눈매가 살짝 보이는 틴트 선글라스가 인기를 끌고 있다. 내달 5일에는 베디베로, 세린느, 겐죠등 선글라스 일부 브랜드에서 여름 맞이 단 하루 전 품목 50%할인 행사를 진행한다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr