7월부터 사전청약…인천계양·하남교산 등 3만200가구

[아시아경제 문제원 기자, 김현정 기자] 오는 7월부터 본격 시행되는 수도권 사전청약 물량 3만200가구가 최종 확정됐다. 정부는 7월부터 12월까지 4차례에 걸쳐 인천계양, 하남교산 등 3기 신도시와 성남·과천 등 수도권 주요 지역에서 사전청약을 실시한다.

국토교통부는 7월부터 본격 시행되는 사전청약 대상지와 공급물량을 확정하고, 이를 위한 세부 지침을 21일부터 시행한다고 이날 밝혔다. 사전청약 제도는 공공택지 등에서 공급되는 공공분양주택의 공급시기를 1~2년 정도 앞당겨 무주택 실수요자들의 주거 불안을 조기에 해소하는 정책이다.

홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 이날 정부서울청사에서 제20차 부동산시장 점검 관계장관회의를 열고 "7월 이후에는 3기 신도시 등에 대한 사전청약이 개시되고 2·4대책 사업예정지구도 본격 지정되는 등 주택공급 대책에 대한 국민 체감 폭이 보다 넓어지게 될 것으로 기대된다"고 말했다.

7월에는 3기 신도시인 인천계양과 위례신도시 등에서 4400가구가 공급되고, 10월에는 남양주왕숙2지구, 성남 신촌·낙생·복정2 등에서 9100가구가 공급될 예정이다. 11월에는 하남교산, 과천주암 등에서 4000가구, 마지막으로 12월에는 남양주왕숙, 부천대장, 고양창릉 등 3기 신도시에서 1만2700가구가 풀린다. 모두 이전 신도시에 비해 서울과 가깝고 교통이 양호하다.

정부는 사전청약을 통해 주택공급 불안을 해소하는 동시에 종부세 부과 기준 상향조정 등 부동산 세제개편과 관련된 당정 협의도 서두를 예정이다.

홍 부총리는 이날 "주택공급 확대, 투기수요 근절, 실수요자 보호라는 큰 틀 하에서 부동산시장 안정, 주거 안정을 도모한다는 원칙과 지향점은 그대로 견지될 것"이라면서도 "시장 불확실성을 조속히 걷어낸다는 측면에서 그동안 제기된 이슈에 대해 짚어보고 당정간 협의하는 프로세스는 최대한 빨리 진행하겠다"고 말했다.

