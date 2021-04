삼성바이오로직스, 창립 10주년 기념행사 개최

[아시아경제 이춘희 기자] 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 823,000 전일대비 14,000 등락률 -1.67% 거래량 49,393 전일가 837,000 2021.04.21 10:50 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매도세…코스피 약보합 나타내며 출발코스피, 외국인·기관 '사자'에 최고치 경신…3220선 마감오후 코스피, 외국인·기관 순매수 속 3220선 등락 close 가 창립 10주년 기념행사를 열었다.

삼성바이오로직스는 21일 창립10주년을 맞아 사내 임직원을 대상으로 기념행사를 개최했다고 이날 밝혔다. 삼성바이오로직스는 코로나19 방역지침에 따라 별도의 대면 행사 없이 특집 방송을 제작해 임직원들이 사내 방송으로 기념식을 시청할 수 있도록 했다.

존 림 사장은 CEO 메시지를 통해 "삼성바이오로직스가 10년간 눈부신 성장을 거듭하며 글로벌 위탁개발생산(CDMO) 리더로 성장할 수 있게 한 임직원들의 열정과 노력에 다시 한번 감사의 말을 전한다"며 "지난 10년 간 삼성바이오로직스의 성장을 이끈 혁신의지와 도전정신을 계승하고 협업문화를 더욱 강화해 2030년 글로벌 톱 티어 바이오 기업으로 도약할 것"이라고 포부를 밝혔다.

삼성바이오로직스는 이날 행사를 통해 2030년 글로벌 톱 티어 바이오 기업 도약이라는 비전을 공표하고 이를 달성하기 위한 새로운 미션 '드리븐 포 라이프(Driven. For Life)'를 공개했다. 생명을 향한 끊임없는 도전이라는 뜻을 담은 '드리븐 포 라이프'는 인류의 더 나은 내일에 기여한다는 삼성바이오로직스의 사명(使命)과 헌신을 담은 새로운 메시지다.

림 사장은 "'드리븐 포 라이프'는 단순히 제품을 개발하고 생산하는 것이 아닌 사람을 살리는 약을 만들고 인류의 더 나은 삶을 실현하기 위해 임직원 모두 책임과 역할을 다하자는 의미를 담고 있다"고 설명했다.

림 사장을 비롯한 주요 임직원은 삼성바이오캠퍼스 내 바이오파크에 모여 2030 비전을 담은 조형물의 제막식과 함께 10주년 기념식수도 진행했다.

