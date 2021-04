크라운제과, 플라키키·카트라이더와 한정판 어린이날 선물세트 출시

[아시아경제 이승진 기자] 크라운제과는 어린이 날을 맞아 어린이 브랜드, 게임업체와 협업해 백팩 과자 종합선물세트 6종을 출시한다고 21일 밝혔다.

이번에 출시한 종합선물세트는 어린이 전문 브랜드 플라키키와 넥슨의 레이싱 게임 카트라이더와 손잡고 만든 한정판 어린이 날 선물세트다.

책가방 모양의 디자인에 맛있는 과자를 담은 플라키키 백팩 2종과 카트라이더 백팩(2종)과 배낭형 가방(2종)까지 모두 6가지다.

어린이 선호도가 높은 스낵, 비스킷, 캔디 등 대표 제품을 골라 담았다. 책가방으로도 사용할 수 있어 활용도도 높다. 가격은 4000원부터 2만원까지 6가지로 만들어 선택의 폭을 넓혔다.

크라운제과 관계자는 “어린이 날을 맞아 키즈패션업체, 게임업체와 함께 경계를 뛰어넘는 콜라보로 만든 트랜디한 과자 종합선물세트”라며 “건강한 간식을 담은 멋진 백팩 과자선물로 더 즐겁고 신나는 어린이 날이 되길 기대한다”고 밝혔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr