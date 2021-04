미니스톱, 패스트푸드 전문점 '수퍼바이츠 2호점' 개점

[아시아경제 임춘한 기자] 미니스톱은 패스트푸드 전문점 ‘수퍼바이츠 고려대점’을 개점했다고 21일 밝혔다. 수퍼바이츠는 미니스톱에서 운영하는 패스트푸드 매장으로 거품을 뺀 합리적인 가격에 햄버거, 치킨, 커피, 소프트크림 등을 판매하는 브랜드다.

수퍼바이츠 고려대점은 지난해 12월 오픈한 신촌점에 이은 두 번째 매장으로 20·30세대가 주로 이용하는 대학가 먹자골목에 자리 잡았다. 미니스톱은 경쟁 체인점이 많은 대학가 상권에서 수퍼바이츠만의 경쟁력을 검증받아 추후 가맹점 모집까지 추진해 나갈 계획이다.

수퍼바이츠 고려대점의 매장 인테리어도 주 이용 고객층에 맞게 새롭게 디자인했다. 새로운 매장 인테리어는 고객의 시선을 끌 수 있도록 감각적이고 밝은 느낌을 주는 데 중점을 뒀다. 흰색과 검은색의 격자무늬의 타일을 매장 바닥 전체에 사용해 강렬한 느낌을 주고 수퍼바이츠의 대표 색상인 노란색과 역동적인 빨간색을 포인트로 사용해 경쾌함을 더했다.

수퍼바이츠 고려대점은 신촌점 매출의 상당 부분이 배달과 테이크아웃에서 나온 점을 반영해 개점과 함께 다양한 비대면 서비스를 고객에게 제공한다. 매장에서는 키오스크를 통한 비대면 주문을 할 수 있고 다양한 배달 앱을 통해 배달 및 픽업 서비스를 이용할 수 있다.

미니스톱은 수퍼바이츠 고려대점 오픈을 기념해 경품 증정 이벤트를 진행한다. 수퍼바이츠 고려대점에서 방문·배달 구매한 고객에게 KF94 마스크(2000개)를 증정하며, 1만원 이상 구매한 고객에게는 수퍼바이츠 머그잔(700개), 2만원 이상 구매한 고객에게는 수퍼바이츠 텀블러(70개)를 증정한다.

미니스톱 관계자는 “경쟁점이 많은 상권인 만큼 수퍼바이츠만의 차별화된 상품과 서비스의 경쟁력으로 고객의 선택을 받기 위해 노력할 것”이라며 “직영점 운영을 통해 상품 및 점포운영 프로세스에 대한 검증과 개선절차를 거친 후 가맹점 모집을 시작할 예정”이라고 말했다.

