윤성원 국토교통부 차관(오른쪽)이 21일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제20차 부동산시장 점검 관계장관회의에 앞서 김수상 국토부 주택토지실장과 대화하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

