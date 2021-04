[클릭 e종목]KG이니시스, 이제 보여줄 성장의 신호탄

[아시아경제 이선애 기자] 하나금융투자는 21일 KG이니시스에 대해 투자의견 ‘매수’, 목표주가 2만8500원을 유지한다고 밝혔다. 우선 KG이니시스의 주요 수익 가맹점인 글로벌, 중소형 및 호스팅 부문 거래액이 지속 성장하고 있다. 2021년에는 신규 가맹점과 누적 이용자 수 증가를 통한 거래액 증대로 외형 및 수익성의 동반 성장이 예상된다.

KG이니시스는 넷플릭스 독점 레퍼런스를 보유하고 있기 때문에 2021년 ‘디즈니 플러스, ‘애플TV+’ 등 글로벌 OTT의 국내 시장 진출에 따른 추가 가맹점 유치 가능성이 높으며, 애플의 신제품 출시 예정에 따라 거래액이 크게 성장할 전망이다. 또한 백신 보급 가속화와 트래블 버블 실행으로 여행, 항공, 티켓 등 온택트맹점 거래액 회복에 따른 기저효과까지 확대될 전망이다.

최재호·최원준 하나금융투자 연구원은 "결론적으로 올해 예상 주가수익비율(PER) 9.6배는 매우 저평가 구간"이라고 강조했다.

올해 예상 실적은 매출액 8658억원(+6.9% YoY), 영업이익 1073억원(+9.5% YoY)을 전망한다. 이는 글로벌, 중소형 및 호스팅 등 고수익 가맹점 주도 거래액 성장, 인테리어, 리조트, 자동차 등 비대면 거래영역 신규 가맹점 확장, 주요 자회사 실적 개선에 기인한다. 또한 올해 1분기에는 한화리조트와 대명리조트의 온·오프라인 통합 비대면 결제서비스를 론칭했으며, 하반기에는 도요타의 국내 온라인 결제서비스와 간편 결제 플랫폼 GS페이 등의 출시가 예정되어 있어 연 거래액 성장에 기여할 전망이다.

