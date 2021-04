이재명 "문자 폭탄, 번호 1000개쯤 차단하면 안 온다"

[아시아경제 김소영 기자] 이재명 경기도지사가 강성 친문의 '문자 폭탄'에 대해 "다양한 의견이 있을 수밖에 없지만 의견 표명 방식이 폭력적이거나 상례를 벗어난 경우는 옳지 않다"고 지적했다.

이 지사는 20일 오전 서울 여의도 국회 인근 호텔에서 열린 '청소·경비노동자 휴게시설 개선 국회 토론회'에 참석해 "민주당 권리당원이 80만 명, 일반당원까지 300만 명에 달한다고 하는데 (문자폭탄 보내는 당원들이) 과연 몇 명이나 되겠는가"라며 이같이 말했다.

이어 "과잉 대표되는 측면이 있고 과잉 반응하는 측면이 있다"면서 "눈 감으면 아무것도 없다. (휴대전화 번호를) 1000개쯤 차단하면 (문자가) 안 들어온다고 한다"고 말했다.

최근 여론조사에서 차기 대권주자 2위를 달리는 이 지사는 향후 대선 행보를 묻는 기자의 질문에 "(여권의 선거 패배로) 정말 깊이 반성해야 하는 시점"이라고 말했다. 이어 "지금 해야 할 일은 낮은 자세로 주권자를 두려워하는 것"이라고 강조했다.

이날 오후 있었던 윤호중 더불어민주당 비상대책위원장 겸 원내대표와의 면담 후에는 "부모가 사랑하는 자식이 잘되라고 심하게 질책하고 훈계하는 것과 같은 것 아니겠는가"라고 평가했다.

부동산 현안을 두고는 "실주거용 1주택 또는 2주택에 대해서는 생필품에 준하는 보호를 해야 한다"며 "수도권 사는 사람들이 (지방에) 별장을 만들어서 주말에 실제로 이용한다면 제재할 필요가 없는 것"이라고 말했다.

