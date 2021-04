"M1칩은 혁신" 맥 성능 옮겨온 '아이패드 프로'…최대 2TB 지원

M1칩 적용한 아이패드 프로

전문가용 라인 중 최고 사양

업계 가장 빠른 프로세서 장착

전보다 50% 빠른 CPU

이전 모델보다 40% 빠른 GPU

[아시아경제 차민영 기자] 애플이 자체 개발한 시스템온칩(SoC) M1을 적용한 아이패드 프로 신제품을 선보였다. 전문가용 라인인 아이패드 프로 중에서도 단연 최고 사양 라인으로 업계 가장 빠른 프로세서를 장착하면서 기능을 끌어올렸다.

M1 적용한 아이패드 프로

20일(현지시간) 애플은 캘리포니아주 쿠퍼티노 본사에서 스페셜 이벤트를 열고 신형 아이패드 프로를 공개했다. 그렉 조스위악 월드와이드 마케팅 담당 수석 부사장은 "획기적인 M1 칩은 맥(데스크톱·노트북)에 있어 혁신이었으며, 이 칩을 아이패드 프로에도 도입하게 돼 무척 기쁘다. 아이패드 프로와 비견할 기기는 없다"고 소개했다.

신형 아이패드 프로의 가장 큰 특징은 애플이 자체 설계한 반도체 칩인 M1 칩을 적용한 점이다. M1 칩은 이전까지 맥 제품에 인텔의 프로세서를 써 온 애플이 개발한 반도체 칩으로, 중앙처리장치(CPU)와 그래픽처리장치(GPU)를 한 데 담았다.

아이패드 프로의 8코어 CPU는 저전력 칩에 세계에서 가장 빠른 CPU 코어를 탑재했다. 애플의 전 칩셋인 A12Z 바이오닉보다 최대 50% 더 빠른 CPU 성능을 자랑한다. GPU는 8코어 GPU가 적용돼 전작 대비 최대 40% 빨라졌다.

M1 탑재로 신형 아이패드 프로는 첨단 이미지 신호 프로세서(ISP), 최대 16GB 메모리의 고대역폭 통합 메모리 아키텍처, 최대 2테라바이트(TB)의 기기 용량 등을 보유하게 됐다. 전력 효율성도 높아지면서 배터리도 하루 종일 지속 가능해진다.

1만개 이상 미니 LED 적용…카메라 강화

새 리퀴드 레티나 XDR 디스플레이도 적용됐다. 디스플레이 후면 전체에 1만개 이상의 최첨단 미니 LED를 사용해 이미지를 개선했다. 최대 1000니트의 전체 화면 밝기, 1600니트의 피크 밝기, 100만대 1의 명암비율을 갖춰 전문가들의 작업에 도움을 줄 것으로 기대된다.

5G 서비스를 탑재해 더 빠른 인터넷 사용도 가능해졌다. 동영상 스트리밍, 실시간 협업, 고해상도의 '페이스타임' 등을 즐기는 것이 가능해진다. 동급 기기 중 가장 많은 5G 대역을 지원한다.

카메라 시스템은 아이패드용으로 특별히 설계됐다. 최초로 스마트 HDR 3을 지원해 프로급 카메라, LiDAR 스캐너를 동시에 제공하게 됐다. 12MP 전면 울트라 와이드 카메라를 갖췄으며 영상통화를 위한 센터 스테이지가 적용됐다. 센터 스테이지는 전면 카메라의 보다 커진 시야각과 M1의 머신 러닝 능력이 적용된 기능이다. 사용자 움직임을 반영해 줌아웃 기능을 활용, 자동으로 프레임 중앙에 배치한다.

신형 아이패드 프로는 11형과 12.9형 두 가지 버전이다. 색상은 실버, 스페이스 그레이 두 종류로 용량은 최대 2TB까지 5개종으로 구성된다. 11형 와이파이 모델 가격은 99만9000원, 와이파이 및 셀룰러 모델은 119만9000원부터다. 12.9형 아이패드 프로 와이파이 모델은 137만9000원, 와이파이 및 셀룰러 모델은 157만9000원부터다. 제품은 오는 30일부터 미국 등 31개 국가와 지역에서 애플 사이트와 애플 스토어 앱에서 주문할 수 있다. 애플스토어 매장 구매는 5월 중순 이후부터 가능하다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr