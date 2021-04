[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 광주지역 코로나19 확진자가 장성군청을 방문한 사실이 확인돼 청사가 폐쇄 조치됐다.

20일 장성군에 따르면 광주 2306번이 지난 17일 장성군 청사를 방문한 사실이 이날 광주광역시로부터 확인됐다.

군은 통보 받은 즉시 청사를 소독하고 21일 오전 9시까지 청사를 폐쇄했다.

군청 직원 3명이 밀접접촉한 것으로 확인됨에 따라 군은 즉각 코로나19 검사를 실시했으며 검사결과는 이날 오후 11시 이후 나올 것으로 예상된다.

또 확진자와 군청 직원이 장성읍 축령산사랑가득국밥을 방문한 것으로 파악돼 군은 전 군민에게 신속히 긴급재난문자를 발송했다.

한편 광주 2306번은 전남 1008번과 접촉자로 분류돼 검사를 실시, 이날 확진됐다. 전남 1008번은 전날 확진 판정을 받았으며 감염경로는 확인되지 않았다.

