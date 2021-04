감성코퍼레이션, 데브그루와 합병…"스노우피크 어패럴 성장 가능성 확인"

[아시아경제 유현석 기자] 감성코퍼레이션(구 버추얼텍)은 데브그루와의 합병을 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 합병은 감성코퍼레이션의 100% 자회사이며 스노우피크 어패럴 브랜드를 런칭한 데브그루와 진행하는 것이다. 감성코퍼레이션으로 사명이 변경된 이후 이뤄지는 첫 번째 사업이다.

감성코퍼레이션은 스노우피크 어패럴의 성공 가능성에 대한 확신이 이번 합병에 반영됐다. 합병을 통해 조직의 효율화, 빠른 의사결정, 과감한 투자를 통한 시너지효과를 극대화하여 기업의 전략적 성장을 이끌 것으로 기대하고 있다.

스노우피크 어패럴은 작년 매장 첫 출점 이후 브랜드 가치와 매출이 급속도로 성장한 바 있다. 백화점, 대리점 등 현재까지 총 70개 이상의 유통망을 보유했으며, 올 연말까지 100개 이상으로 사업을 확장하고, 적극적인 마케팅을 통해 고객 인지도를 높인다는 전략을 계획 중이다.

회사 관계자는 "감성코퍼레이션으로 사명을 변경한 뒤 진행하는 첫 사업이 데브그루와의 합병"이라며 "합병을 통해 스노우피크 어패럴 사업과 기존사업의 시너지를 통한 효율성 확보와, 새로운 트렌드에 맞는 또 다른 신규사업을 추가로 발굴하여 회사 성장에 역량을 집중할 예정이다"라고 설명했다.

