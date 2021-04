코빗, 장애인의 날 맞아 어린이재활병원에 1억6000만원 기부

[아시아경제 공병선 기자] 국내 가상화폐 거래소 코빗이 장애인의 날을 맞아 어린이재활병원에 1억6000만원 상당의 가상화폐 이더리움을 기부했다.

20일 코빗은 서울 마포구 푸르메재단 넥슨어린이재활병원에 59개 이더리움을 기부했다고 밝혔다. 59개 이더리움은 약 1억6000만원에 해당한다.

59개 이더리움은 지난 8일 코빗이 업계 최초로 진행한 대체불가능토큰(NFT) 기반 경매의 최종 낙찰가다. 코빗은 국내 첫 비트코인과 이더리움 거래에 대한 작명권 총 2개를 경매에 부쳤다. 입찰 시초가는 2개 이더리움이었지만 최종적으로 비트코인 작명권은 24개 이더리움, 이더리움 작명권은 35개 이더리움에 낙찰됐다.

오세진 코빗 대표는 “장애인의 날을 맞아 NFT 경매 수익금을 푸르메어린이재활병원에 기부하게 돼 뜻 깊다”며 “이번 기부를 계기로 향후 푸르메어린이재활병원과 포괄적 업무협약(MOU)을 체결하는 등 지속적인 사회공헌활동의 사례가 되도록 노력하겠다”고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr