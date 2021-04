빅씽크, 유방암 환자 증상관리 앱 ‘WEPEACH TM’ 출시

[아시아경제 장효원 기자] 케이피에스 케이피에스 256940 | 코스닥 증권정보 현재가 14,500 전일대비 100 등락률 -0.68% 거래량 5,896 전일가 14,600 2021.04.20 09:28 장중(20분지연) 관련기사 케이피에스 자회사 빅씽크, 암환자 구강 증상 치료보조제 '뮤코사민' 아시아 판권 확보케이피에스, 최대주주가 지분 추가 확보케이피에스, 美 현지법인 'ALGOK BIO' 설립 close 자회사 바이오 제약사 빅씽크테라퓨틱스(대표 한미경)는 20일 유방암 환자의 증상 관리를 돕는 앱 ‘위피치(WEPEACH TM)’를 공개했다. 이 앱은 구글·애플 앱스토어에서 무료로 다운받을 수 있다.

위피치는 유방암 환자의 건강관리를 돕기 위해 개발된 소프트웨어로 ▲나의상태기록 ▲내원일정추가 ▲복약정보추가 ▲증상대처방안 ▲게시판 등이 앱 내 주요기능이다. 중앙대학교 한덕현, 김선미 정신의학과 교수와 김민균 유방외과 교수 등이 앱 개발 과정에서 자문을 맡았다.

위피치는 오는 10월께 국내 허가가 기대되는 유방암 치료제 네라티닙과 병행해 사용될 계획이다. 네라티닙(Nerlynx®)은 HER2 양성 유방암의 재발과 뇌전이 위험을 낮춘 최초의 연장보조요법 경구제로 2017년부터 미국에서 판매되고 있다. 빅씽크는 지난해 5월 네라티닙의 개발사 푸마 바이오테크놀로지와 계약을 맺고 국내 상용화 독점권을 확보했다.

한미경 대표는 “위피치의 경우 유방암 환자의 증상 및 심리상태 등 연관 데이터 분석을 통해 정신질환쪽 DTx로 확장 개발도 논의 중”이라며 “항암제뿐만 아니라 DTx 제품수를 늘려나가 두 사업 부분 간 시너지 효과를 낼 것”이라고 했다.

빅씽크는 국내에서 최초로 강박장애(OCD) 디지털치료제 ‘오씨프리’로 미국에서 탐색임상을 준비 중이다. 지난 15일(미국 현지시간) 오씨프리의 탐색임상을 위한 IRB(임상연구윤리심의위원회) 신청을 마쳤고, 내달 중 미국 내 3개 지역에서 만 18세 이상 강박장애 환자 모집에 나설 예정이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr