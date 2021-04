[e 공시 눈에 띄네] 코스닥-19일

[아시아경제 황준호 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

▲ 에이트원=보통주 1주당 신주 2주 발행하는 무상증자 결정.

▲ 제노코=한화시스템에 18억원 규모 장비 공급계약 체결.

▲ 게임빌=코인원 주식 312억원어치 취득.

▲ 코윈테크=51억원 규모 스마트팩토링 자동화 장비 공급계약 체결.

▲ 리메드=22억원 규모 초점형 충격파 치료기 공급 계약

▲ 현대무벡스=281억원 규모 타이어 공정자동화 계약 체결

▲ 웹케시=주당 1주 배정 무상증자 결정

▲ 이글루시큐리티=2억원 규모 자사주 처분 결정

▲ 아이즈비전=1억원 규모 자사주 처분 결정

▲세방전지=자회사 세방 리튬배터리에 1230억 원 규모 채무보증 결정

▲파라텍=28억 원 규모 자사주 처분 결정

▲프레스티지바이오로직스=806억원 규모 제2공장 증축 확장 및 설비투자 결정

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr