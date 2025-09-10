[클릭 e종목]"코윈테크, 자율이동로봇 업체로 재평가"

유안타증권은 10일 코윈테크 코윈테크 282880 | 코스닥 증권정보 현재가 12,960 전일대비 70 등락률 -0.54% 거래량 25,976 전일가 13,030 2025.09.09 15:30 기준 관련기사 [특징주]코윈테크, 美에 100억 규모 자율주행 로봇 공급 계약 소식에 강세[e공시 눈에 띄네] SK바이오팜, 자회사와 615억 규모 계약 체결(오후 종합)코윈테크, 글로벌 대형사 368억 수주 계약 체결 전 종목 시세 보기 close 에 대해 스마트팩토리와 자동화 로봇을 동시에 운영할 수 있는 업체라고 소개했다.

권명준 유안타증권 연구원은 "코윈테크를 이차전지 장비 회사로 보는 시각이 강하다"며 "이차전지 소재와 관련한 자회사를 보유하고 있지만 별도 기준으로 보면 자동화시스템 관련회사라고 판단하는 것이 합리적"이라고 설명했다.

이어 "코윈테크는 자율이동로봇(AMR)을 이차전지 기업향으로 납품하고 있다"며 "경쟁이 확대되고 있는 이차전지 장비회사가 있는 공장자동화(FA), 로봇 기업을 비교대상으로 삼는 것이 합리적"이라고 덧붙였다.

그는 "분기 실적 기준으로 지난해 4분기 이후로 회복세를 보이고 있다"며 "현재 주가는 상장 이후 가장 낮은 수준에 있다"고 분석했다.

권 연구원은 "공장 및 물류 자동화와 관련된 대표적인 기업은 현대무벡스"라며 "레이더ㆍ라이더 등을 이용해 자율주행 가능한 로봇을 제조하는 기업으로는 로보티즈가 있다"고 설명했다. 이어 "현대무벡스의 2025년 예상 주가수익비율(PER)은 43.2배"라고 강조했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



