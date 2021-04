간편 복용법 빠른 통증 완화, 동화약품 '모가프텐'

동화약품의 인후염 치료제 ‘모가프텐’은 간편한 복용법으로 빠르게 통증을 완화하는 효과를 가진 일반의약품이다.

모가프텐은 진통, 항염증 작용을 하는 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs) 플루르비프로펜 성분으로, 인후염의 여러 증상을 복용 후 15분 이내에 완화시켜 환자들의 불편을 빠르게 해소해준다. 또 입 안에서 천천히 녹여 복용하는 트로키 제형이기 때문에 가글이나 스프레이에 비해 약물이 구강과 목에 오래 유지돼 증상 완화 효과를 더욱 높였다. 제품을 녹이며 복용하는 동안 약물이 염증 부위에 지속적으로 닿아 약효가 4시간 이상 지속된다.

상큼한 레몬 맛에 프로폴리스 추출물을 더해 쓴 맛으로 인해 약 복용에 부담을 느끼는 사람이라도 거부감을 최소화 할 수 있도록 순응도를 높인 점도 특징이다. 목 통증 등 인후염 증상이 나타날 때 1회당 1개를 입 안에서 서서히 녹여 염증 부위에 약물이 닿도록 복용하는 것만으로도 호흡기 건강을 관리할 수 있다. 성인과 12세 이상 어린이, 청소년이 복용할 수 있으며, 필요시 3~6시간 간격으로 하루 최대 5개까지 최대 3일간 복용하도록 권장된다. 모가프텐은 일반의약품으로 약국에서 구입 가능하다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr