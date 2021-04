진보당 전남도당, 日 원전 오염수 방류 결정 강력 규탄

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 진보당이 일본의 후쿠시마 원전 오염수 방류 결정을 강력히 규탄했다.

진보당 전남도당은 19일 논평을 통해 후쿠시마 원전 오염수 해양 방출 결정의 즉각 철회를 일본 정부에 촉구했다.

이들은 “일본의 원전 오염수 방류는 생명과 생태 환경을 위협하는 반인륜적인 범죄 행위이다”며 “생명과 인류의 공동 자산을 파괴할 권한은 그 누구에게도 없다”고 밝혔다.

이어 “방사성 물질의 위험을 그 누구보다 잘 알고 있는 것은 원폭 피해국인 일본일 것”이라며 “세계를 위험에 빠뜨려놓고 국제사회의 강력한 반대에도 자신들의 이익만 챙기려는 일본의 원전 오염수 방류 결정은 극악무도하다”고 주장했다.

또 “어족자원이 풍부한 전남은 수산물 오염 가능성에 대한 국민들의 우려만으로도 어민들의 생계에 막대한 타격을 가져올 것이 분명하다”며 “전남지역 어민들은 해상시위를 벌이고 일본 후쿠시마 원전 오염수 해양 방출 결정을 강력하게 규탄하고 철회를 촉구하고 있다”고 강조했다.

그러면서 “문재인 대통령은 국제해양법재판소 제소 검토를 지시했는데 이것만으로는 부족하다”면서 “사실상 미국만의 승인으로 결정된 일본 원전 오염수 해양 방출에 대해 미국에 강력히 항의해야 한다”고 말했다.

더불어 “일본산 수산물의 전면적인 수입금지와 도쿄올림픽 보이콧을 선언하는 강력한 조치로 국민의 생명과 안전을 지켜야 한다”고 덧붙였다.

