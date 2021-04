정의용 "日 오염수 방출에 대한 美 발표, 韓 판단과 상이"

[아시아경제 이지은 기자] 정의용 외교부 장관은 19일 일본의 후쿠시마 오염수 방출 결정에 대해 미국이 찬성 입장을 밝힌 것과 관련, "우리 정부의 판단과는 상이한 부분이 많다"고 말했다.

정 장관은 이날 국회 대정부질문에서 문진석 더불어민주당 의원의 질의에 답해 "그런 부분(상이한 부분)에 대해선 여러 경로로 미국 측에 우리 입장을 확실히 설명하고 이해를 구했다"며 이같이 말했다.

정 장관은 일본 오염수 방류에 대해 반대 입장은 변함없는지 묻자 "반대를 한다기보다 우리 국민의 건강과 안전을 최우선으로 하면서 세가지 정도를 일본에 줄기차고 일관되게 요청하고 있다"며 "국제원자력기구(IAEA) 기준에 맞는 적합한 절차에 따른다면 굳이 반대할 건 없다"고 말했다.

우리 측이 일본에 요구하는 3가지는 ▲충분한 과학적 근거 제시와 정보 공유 ▲더 충분한 사전 협의 ▲IAEA 검증에 우리 전문가 참여 보장 등이다.

정 장관은 "일본이 오염수 방류 결정을 이행할 경우엔 취할 수 있는 여러가지 실효적인 대응 방안을 모두 다 검토하고 있다"고 말했다.

