호남대 전기공학과, 스마트그리드 특화교육 진행

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교 전기공학과는 최근 한국전력·한국전력거래소와 상하관 소강당에서 지역혁신플랫폼사업(RIP) 주관 스마트그리드(SG) 특화교육과정을 진행했다고 19일 밝혔다.

이번 교육에는 광주 지역 에너지관련 기업체 담당자와 전기공학과 재학생이 참석해, 앞으로 한국전력 및 전력거래소에서 수행할 기업 연계과제 및 SG 관련 추진 사업내역을 함께 공유했다.

특강강사로 참석한 한국전력 양충렬 차장(에너지전환처 EMS사업부)은 “광주·전남소재 기업들에게 많은 도움이 될 사업을 적극적으로 발굴해 지역사회와 함께하는 한국전력이 되도록 하겠다”면서 “호남대 LINC+사업단과도 적극적인 산·학·연 협력관계를 유지하겠다”고 했다.

어익수 호남대 전기공학과장은 “공기업 입사를 희망하는 호남대 전기공학과 재학생들에게 큰 도움이 되는 행사였으며, 향후 지속적인 상호교류를 통해 보다 미래지향적인 협력관계를 구축해 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr