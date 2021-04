전남도 ‘도민 감동 민원행정서비스 구현’ 총력

본청 등 2800여명 직원 대상 전화친절도 조사 실시

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도는 ‘도민 감동 민원행정서비스 구현’을 위해 전화친절도 조사를 실시한다고 19일 밝혔다.

본청, 직속기관·사업본부, 사업소, 의회사무처, 경제자유구역청 등 2800여 명의 직원을 대상으로 한다.

이번 조사는 공무원의 민원행정서비스와 친절도 수준을 도민 입장에서 객관적으로 조사해 행정서비스 기초자료로 활용하고, 민원인 응대 수준을 정확히 측정해 보다 친절하고 질 높은 도민 감동 민원행정서비스를 실현하기 위한 추진됐다.

전화친절도 조사의 공정성과 신뢰성 확보를 위해 상·하반기 두 차례에 걸쳐 외부 전문기관에 의뢰해 민원인을 가장한 조사요원에 의한 공무원의 전화응대 수신의 신속성, 응대·경청 태도, 응대의 적극성 등 민원서비스 분야의 전반적 친절도 조사항목을 평가한다.

도는 전화친절도 조사 결과를 바탕으로 우수 부서에 표창장 및 시상금을 지급하고, 부진 부서는 녹취록을 근거로 친절교육을 할 계획이다.

또 상·하반기 조사 후 전 직원을 대상으로 전화응대 요령 등 친절교육을 준비하고 있다.

전남도 관계자는 “보다 높아진 도민의 민원행정 눈높이에서 전화친절도 조사를 통해 취약점을 체계적으로 분석하고 지속적인 직원 친절교육을 통해 도민과 소통하며 감동을 주는 민원행정서비스를 구현하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr