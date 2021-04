"바이든 법인세 최고세율 25% 절충 유력"

[아시아경제 조유진 기자] 조 바이든 미국 대통령이 추진 중인 법인세 최고세율 인상안이 25% 선에서 절충될 것이라고 인터넷 매체 악시오스가 18일(현지시간) 보도했다.

바이든 대통령은 2단계 경기 부양책인 인프라 패키지를 추진하면서 재원 마련을 위해 법인세율을 21%에서 28%로 올릴 계획이었지만, 민주당 상원의원들의 급격한 인상 반대에 몰리며 이같이 합의될 것으로 보인다고 이 매체는 전했다.

법인세율을 현 21%에서 25%로 올릴 경우 향후 15년간 6000억달러(671조6400억원)의 추가 예산을 확보하게 되지만 8년간 2조2500억 달러를 늘리겠다는 바이든 대통령의 계획에는 못 미친다.

또 바이든 대통령의 법인세 인상 구상 중 미국의 다국적 기업이 해외에서 벌어들이는 수익에 대한 세율을 현행 10.5%에서 21%로 올리는 것은 법안 통과가 무난할 전망이라고 악시오스는 전했다.

기업들은 두 가지 세율 인상안 저지를 위한 로비를 준비 중이다. 지난주에는 기업 대표 178명을 상대로 정부의 법인세율 인상안이 기업 경쟁력에 미치는 파급효과에 대한 설문조사 결과가 공개됐다.

백악관은 28% 인상안을 공개적으로 철회하지는 않았지만, 타협할 의향이 있는 것으로 전해졌다.

여야 동수로 구성된 20명의 상원의원이 초기 인프라 사업 항목과 예산 충당 계획 등을 논의 중이라고 악시오스가 밝혔다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr