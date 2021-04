[아시아경제 이선애 기자] 코스모신소재 코스모신소재 005070 | 코스피 증권정보 현재가 22,700 전일대비 150 등락률 +0.67% 거래량 378,105 전일가 22,550 2021.04.19 10:30 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제금호석화 주총 D-1…박철완, 사내이사 진입 핵심변수로코스모신소재, 주가 2만 850원.. 전일대비 -1.18% close 는 1분기 개별기준 영업이익이 58억4400만원으로 전년동기대비 279.5% 증가했다고 19일 공시했다. 같은 기간 매출액은 792억4800만원으로 83.3%, 당기순이익은 61억6600만원으로 265.5% 증가한 것으로 잠정 집계됐다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr