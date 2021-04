풀무원, 식물성 단백질 ‘고단백 두부바’ 국내 출시

[아시아경제 이승진 기자] 풀무원이 일본법인에서 출시해 4달 만에 250만개 이상을 판매한 식물성 단백질 제품인 '고단백 두부바'를 국내에서 출시했다.

풀무원식품은 식물성 고단백질 식품 ‘고단백 두부바 플레인'을 출시했다고 19일 밝혔다. 이번 출시 제품은 지난달 식물성 지향 식품 선도기업을 선언하며 가정간편식(HMR) ‘두부면 KIT’를 출시한 데 이은 2번째 식물성 단백질 신제품이다.

‘고단백 두부바 플레인’은 건강한 식물성 단백질을 쉽고 간편하게 섭취할 수 있도록 만든 간식 제품이다. 1개 60g으로 식물성 단백질이 9g에 이르는 고단백 식품이며, 콜레스테롤이 전혀 없어 동물성 단백질 식품 대비 콜레스테롤에 대한 걱정을 낮출 수 있다.

‘고단백 두부바 플레인’은 오븐에 구운 뒤 향긋한 바질 오일을 입혀, 담백하면서도 두부 본연의 고소함을 즐길 수 있다. 기존 두부와 다른 쫄깃한 식감도 더했다. 완전조리 제품으로 출근길 아침대용으로 먹거나, 운동 전후 단백질 보충에 유용하다.

이번 신제품은 지난해 11월 일본에서 ‘두부바’(Tofu Bar)라는 이름으로 먼저 선보였다. 풀무원의 일본법인 아사히코는 식물성 지향 식품 브랜드 ‘토푸 프로틴’을 론칭하고 일본 세븐일레븐에 출시해 4개월 만에 250만 개 이상을 판매했다.

홍소연 풀무원식품 PPM 사업부 PM은 “코로나19가 1년 이상 지속되면서 건강하고 간편한 단백질 식품을 찾는 소비자들이 한국과 일본에서 공통적으로 늘고 있다”며 “그동안 국내에서 찾아볼 수 없었던 건강하고 맛있는 혁신적인 식물성 단백질 신제품을 계속 연구 개발하여 소비자들에게 선보일 계획"이라고 밝혔다.

