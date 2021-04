SKT, 용인세브란스병원과 '5G 복합방역로봇' 최초 상용화

비대면 케어 서비스 로봇 ‘Keemi’ 기반

병원내 24시간 감염관리 시스템 운용

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤이 용인세브란스병원과 손잡고 5G네트워크와 실시간 위치 추적시스템(RTLS)을 활용한 5G 복합방역로봇 솔루션을 세계 최초로 상용화했다.

안내로봇과 방역로봇의 역할이 합쳐진 복합방역로봇인 ‘Keemi’는 인공지능(AI) 기술로 사람의 얼굴을 식별해 내원객의 체온 측정, 마스크 착용 여부 검사를 수행한다. 또한 내원객들의 밀집도를 분석해 일정 수 이상의 사람이 모여 있을 경우 사회적 거리두기 음성 안내도 실시한다.

아울러 자외선(UV) 방역 기능을 갖춰 병원 내 이용 공간에 대한 자율적인 소독 방역도 수행한다. 방역은 UVC 방역모듈을 통해 이뤄지며 전문기관인 한국건설생활환경시험연구원 검사 결과 대장균, 황색포도상구균, 녹농균, 폐렴균, MRSA균 등이 99.9% 제거되는 것으로 확인됐다.

이번 방역로봇 솔루션 구축은 2019년 SK텔레콤과 용인세브란스병원이 '국내 최초 5GX 디지털혁신병원 구축을 위한 MOU'를 체결한 이후 지속적인 협력의 결과물이다. 양사는 복합방역로봇 운영으로 사회적 위험과 비용을 절감할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 24시간 상시 방역 체계를 통해 시민들이 감염 불안 없이 진료 받을 수 있도록 한다는 방침이다.

최동훈 용인세브란스병원 병원장은 “코로나19 상황 속에서 SK텔레콤과의 협력을 통해 선진적인 스마트 감염관리 시스템을 구축하게 돼 기쁘다”고 전했다.

최낙훈 SK텔레콤 스마트 팩토리 컴퍼니장은 “5G 복합방역로봇 구축을 통해 의료기관 내 스마트 감염관리의 선도적 모델을 제시했다는 점에서 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 ICT 기술을 활용해 사회 문제 해결을 돕는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 이어나갈 방침”이라고 밝혔다.

