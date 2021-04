이마트·SSG닷컴, 애플 옴니 서비스…"온·오프라인 협업 시너지"

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트와 SSG닷컴은 19일 애플코리아 상품을 SSG닷컴으로 구매하고 배송을 기다릴 필요 없이 이마트 에이스토어에서 수령하는 간편한 ‘애플 옴니 서비스’를 새롭게 선보인다고 밝혔다.

해당 서비스는 오는 오는 21일 이마트 10개점에 입점한 에이스토어에서 먼저 선보이며, 5월3일부터 전국 55개점 이마트 에이스토어로 확대 시행할 예정이다.

애플 옴니 서비스는 SSG닷컴에서 판매하는 아이폰, 아이패드, 애플워치, 기타 액세서리 등 애플코리아 상품 중 이마트몰 태그가 붙은 매장픽업 상품을 대상으로 한다. 결제 화면에서 원하는 픽업 매장, 날짜, 시간을 선택할 수 있으며, 결제 후 휴대폰으로 발송된 교환권 번호를 통해 이마트 에이스토어에서 상품을 수령할 수 있다.

이번 서비스를 통해 고객은 온라인으로 편리하게 쇼핑한 후 배송을 기다리지 않고, 원하는 날짜에 매장을 방문해 상품을 직접 확인하고 빠르게 수령할 수 있게 됐다. 또한 SSG닷컴에서 제공하는 다양한 쿠폰과 카드 할인 혜택 등을 활용해 상품을 보다 저렴하게 구매 할 수 있을 것으로 기대된다.

서비스 오픈을 기념해 다음달 9일까지 다양한 혜택을 제공한다. 아이폰12 전품목 구매 시 에이스토어에서 벨킨 강화유리필름 증정 및 부착 서비스를 제공하며, 아이패드/맥북/애플워치 구매 시 애플케어+를 50% 할인한다. 애플케어+는 매장에서 현장 결제하면 된다.

이마트 관계자는 “인기 디지털가전인 애플코리아 상품을 대상으로 이마트와 SSG닷컴이 협력해 옴니 서비스를 선보인다”며 “고객들에게 매장 방문과 온라인 구매 외에도 혜택과 편의성이 큰 추가 선택지를 제공함으로써 고객 경험을 한층 강화할 것”이라고 말했다.

