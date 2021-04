러 정보당국 "벨라루스 군사쿠데타 모의 세력 체포"

벨라루스와 공조 특수작전 통해 체포

FSB "모의세력, 장성 인사와 만나 대통령 제거 계획"

벨라루스 대선 부정선거 항의 시위 지속

[아시아경제 김수환 기자] 러시아와 벨라루스 보안당국이 벨라루스에서의 군사쿠데타와 알렉산드르 루카셴코 대통령 축출을 모의한 벨라루스인 2명을 체포했다고 밝혔다.

17일(현지시간) 타스 통신 등에 따르면 러시아 연방보안국(FSB) 공보실은 이날 보도문을 통해 "보안국이 벨라루스 국가보안위원회(KGB)와 공조 특수작전을 통해 벨라루스·미국 이중국적을 가진 유리 쟌코비치와 벨라루스 국적의 알렉산드르 페두타의 불법 활동을 차단했다"고 발표했다.

공보실은 "이들이 벨라루스와 우크라이나 민족주의자들을 동원해 '색깔혁명'(정권교체 혁명) 시나리오에 따른 군사쿠데타와 루카셴코 대통령 제거를 계획했다"고 설명했다.

FSB에 따르면 쿠데타 모의자들은 미국과 폴란드 관계자들과 협의를 마친 뒤 모스크바의 한 레스토랑에서 야권 성향의 벨라루스 장성들과 만나던 중 체포됐다.

이 회동에서 2명의 모의자는 장성들에게 쿠데타 계획을 상세히 설명하면서 이를 위해 벨라루스 지도부 모두를 제거해야 한다고 주장한 것으로 알려졌다. 이들은 쿠데타 감행 날짜로 제2차 세계대전 승전 기념일인 5월 9일을 제안한 것으로 알려졌다.

FSB는 이들이 러시아 정보기관에 체포돼 벨라루스 당국으로 넘겨졌으며, 벨라루스 당국은 이들을 '정권 찬탈 모의' 혐의로 수사 중이라고 전했다.

루카셴코 대통령도 이날 자신과 가족들을 암살하려던 그룹이 체포됐다고 자국 언론을 통해 밝히면서, "이들이 미국 정보기관과 연계된 것으로 보인다"고 주장했다. 루카셴코는 이어 "이들이 자신을 암살한 뒤 폭동과 군사 쿠데타를 실행하는 것이 목표"였다고 말했다.

러시아와 벨라루스 당국의 쿠데타 모의 세력 체포 발표는 벨라루스에서 지난해 대선 부정 논란으로 인한 시민들의 시위가 진행되고 있는 가운데 나왔다.

벨라루스에선 지난해 8월 대선에서 30년 가까이 장기집권 중인 루카셴코 대통령이 80% 이상의 득표율로 압승한 것으로 나타나자 정권의 투표 부정과 개표 조작 등에 항의하는 야권의 저항 시위가 몇 개월 동안 이어지고 있다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr