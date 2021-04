中 진출 한국기업 "2분기 실적 반등 전망"

[세종=아시아경제 권해영 기자] 중국 시장 수요가 반등하면서 현지에 진출한 한국 기업의 2분기 실적이 크게 반등할 것으로 전망됐다.

산업연구원과 대한상공회의소 베이징사무소, 중국한국상회는 중국에 진출한 한국 기업 212곳을 대상으로 조사한 2분기 전망 경기실사지수(BSI)를 18일 발표했다.

2분기 BSI는 시황(113)과 매출(126)이 모두 100을 웃돌았다. 시황은 2018년 3분기, 매출은 2018년 2분기 이후 각각 최고치다. BSI가 100을 넘으면 전 분기와 비교해 증가 또는 개선됐다고 응답한 업체 수가 상대적으로 많다는 것을 뜻하고, 100 미만이면 그 반대를 의미한다.

현지판매(123) 전망치는 2018년 2분기 이후 가장 높은 수준을 나타냈으며 설비투자(111)도 100을 상회했다. 영업환경(113)은 100을 넘기며 통계 집계 이래 최고치를 기록했다. 업종별로 보면 섬유·의류(90)를 제외하고 전기전자(145), 자동차(133), 금속기계(133) 등 대부분 업종이 100을 웃돌았다.

다만 1분기 현황 BSI는 시황 89, 매출 84로 전 분기 대비 각각 4포인트, 9포인트 감소했다. 설비투자(104)는 3분기 연속 100을 상회했지만 현지판매(86)가 전 분기보다 23포인트 낮아졌다. 영업환경(77)도 전 분기 대비 3포인트 내리며 하락세를 지속했다.

업종별로는 전기전자(107)를 제외하고 자동차(74), 화학(93) 등 대부분 업종이 100을 하회했다. 기업들의 주된 경영상 어려움으로는 현지 수요 부진(22.6%)과 수출 부진(17.0%), 인력난·인건비 상승(15.1%) 등이 꼽혔다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr